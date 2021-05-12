促助公屋戶裝系統收看內地節目　政府稱轉播頻道已足夠

內地不少免費節目未能在香港跨境播放。有議員今日(12)在立法會大會上促政府開放更多內地電視頻道節目給本港居民，並建議協助公共屋邨居民安裝衞星電視系統。政府回應指本港居民已有不少選擇收看轉播的內地節目，稱公屋安裝衞星系統則需要轉交運輸及房屋局處理。

議員劉國勳指公共屋邨居民並不能自行選擇安裝衞星電視系統，促請政府代為安裝，讓其隨時可以收看內地節目。議員葉劉淑儀希望港府為香港廣播業爭取內地市場，爭取本地藝人到內地節目表演並開拓內地市場。

商務及經濟發展局局長邱騰華指港人可透過香港電台33台收看內地轉播頻道，本港亦有3間免費電視台及2間收費電視台提供內地製作電視節目轉播，市民更可以通過互聯網收看，認為已經有足夠選擇。至於公共屋邨安裝衞星電視，他指需要運房局處理。

對於開拓內地市場，邱指本港一直與內地開拓市場，會爭取更多便利本地產業的措施。他指香港不少產業着眼內地市場，兩地政府間會開拓機遇，會繼續推廣及支援，並會吸納議員的意見。