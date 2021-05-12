帳委會斥政府處理海上垃圾不力　促制訂時間表與目標

本港海上垃圾問題嚴重，立法會政府帳目委員會今(12日)向立法會提交報告，對政府多個部門未能妥善處理海上垃圾問題表示極度關注，除了海事處未有有統一估計垃圾量單位、又未有懲處違反合約的承建商，同時有斥環保署錯誤紀錄的海上垃圾，作為統籌部門未有設定合適時間表與目標，就此表示遺憾。

現時本港海上及沿岸垃圾由海事處、漁護署、康文署和食環署處理，並將收集的垃圾數據交予環保署監察。立法會政府帳目委員會主席石禮謙今提交報告時表示，作為其中一個部門的海事處未有統一估計垃圾量單位，如以往有估算評估垃圾量，用每55籮、或220袋垃圾當成1公噸計算，方法不並不客觀，又指海事處未有懲處違反合約的承建商。

另外，石禮謙又指在2012至2019年間，環保署記錄的承辦商都市固體廢物處置量有約2.5萬公噸，而承辦商提供予海事處的報告所載收集量有約12.6萬公噸，即相差逾10.1萬公噸，前者只佔後者19.9%。委員會要求環境局應制定具體的時間表及可量度的指標。