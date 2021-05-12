「回港易」人流持續　批檢疫程度不及內地　留樣本指示不清

新冠肺炎疫情稍為緩和，港府便隨即宣布今日(12日)起按出發地區風險調整檢疫期，其中曾逗留於中國地區的抵港人士，目前如非循「回港易」計劃回港，無論是經陸路口岸或是機場抵港，已完成接種疫苗人士的強制檢疫期，亦將由14天縮減至7天。東網記者今早到深圳灣口岸視察，絕大部分市民均使用「回港易」入境，有回港人士認為港府防疫措施寬鬆，而內地檢查較多，相對較重視疫情控制，亦有人批評職員提供樣本瓶檢測時未有清楚解說。

在內地從事地盤工作的黃先生今早以「回港易」來港，稱因私事逗留最多2天就離開，而來港前只需通過核酸檢測測試就能來港，又指自己即使因年齡問題未能在內地接種疫苗亦不影響來港。他指，回內地就需要在家強制隔離，對比香港檢疫措施較緊張，但因為在港毋須隔離才到港辦事。

黃又指，過關時職員分發2個檢測樽，但對方未有指導使用和保存方式，僅稱必須遞交瓶子，故感到有點混亂。其後他向記者得知使用方式和檢測形式後，直言自己都未必等到檢測結果就已經離港，「做又唔係，唔做又唔知係咪犯法，佢有個碼叫我掃，我啲老人家都唔識。」

另一位從內地來港的吳先生，因工作原因今日特地來港，雖然行程屬即日來回，回內地亦須隔離。他指以「回港易」來港申請手續簡單，要求亦不算嚴格；但內地檢查較多，相對較重視疫情控制。