去年擬參選立會　林景楠求高院寬免文宣違規

因涉嫌違反《港區國安法》被控的「阿布泰國生活百貨」創始人林景楠，去年擬參選立法會的進出口界功能組別，後來轉戰新界東地區直選，但在泛民初選中落敗。他昨日（11日）入稟高等法院，要求法院就其選舉廣告的遺規事項給予寬免，豁免他因違反《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》及《選舉（舞弊及非法行為）條例》而受罰。高院已排期於今年6月28日開庭，由原訟庭法官高浩文處理其申請，聆訊預計需時15分鐘。

申請人林景楠，答辯人是律政司司長。林今次是引用《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》第105(1)及(2)條，以及《選舉（舞弊及非法行為）條例》第34(1)及(4)條的條文而作出申請。

根據有關法例，任何人不得發布沒有以中文或英文顯示印刷人的姓名、地址、印刷日期及印刷數量等資料的選舉廣告；如發布印刷選舉廣告，必須在發布後的7天屆滿之前，向選舉主任提供該廣告的文本2份。選舉候選人須以選管會指明的方式及時間內，備妥有關廣告的電子文本，在總選舉事務主任或候選人所維持的公開平台上供查閱，直至選舉申報書據法例可供查閱的期間結束為止。如廣告是以招貼或海報形式在私人土地或政府土地展示，則須按《公眾衞生及市政條例》，獲得有關土地的擁有人或佔用人或政府當局書面准許。據入稟狀披露，今次申請涉及470多張選舉海報及橫額、1萬份選舉單張，以及28段Facebook貼文。

林景楠因參與泛民初選，被指涉嫌違反《港區國安法》，因而被控顛覆國家政權罪，現時獲准以現金100萬港元及人事20萬港元保釋外出。