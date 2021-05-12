福島核廢水兩年後排放　議員批港府被動依賴日方輻射證明

日本政府於上月宣布，將於兩年後開始把福島第一核電站的核廢水排放入大海，引起本港社會對食物安全及漁業的關注。漁農界議員何俊賢指，日本副首相曾表示經稀釋的核廢水可安全飲用，擔心日方其後會把核廢水當普通廢水處理，詢問政府有否要求日方提供相關資料。食物及衞生局局長陳肇始回應指，當局已立即要求日方提供核廢水的資料，港府其後亦會請專家評估日方提供的資料。

何俊賢表示，美國食品及藥物管理局於日本核事故發生後不久便發布了《第99-33號進口警示》，授權相關部門未經檢查而扣留進口美國的日本食品，批評政府現時坐待日本當局提供資料，質疑是否落後於形勢。議員陳恒鑌亦指，既然日本政府稱經稀釋的核廢水可安全飲用，質疑日方簽發的輻射證明書是否可靠，又批評港府只被動地相信日本政府簽發的文件。

陳肇始解釋，港府已對事件表達極度關注，要求日方提供核廢水排放方法、位置，以及監察計劃等相關資料。她又指現時所有福島的食物均不得進港，福島周邊4個地方的食物進港亦需具有輻射證明書，認為比較美國食品管制清單，香港對日本進口的食物管制更為嚴格，絕非落後，當局過去10年已檢測了75萬個日本食品樣本。

對於陳稱日本政府需要得到國際同意，才可以排放核廢水，議員何君堯反問若日本政府不遵守約定，港府會否考慮作出制裁，例如禁止日貨進港。陳肇始回應指，海洋污染屬國際事宜，當局已向外交部表達憂慮及建議，亦不排除會親自向日本當局表達對海洋生態的關注。