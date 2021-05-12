梁凌杰死因研訊　證人對工地有無上鎖有分歧

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場外牆工程的鐵架墮下身亡，死因研訊今天（12日）續訊。證人對工地門口有無上鎖有不同說法。工程承辦商科文供稱，工地鐵架外有木板圍封，就算有人在工地時，兩度趟門也會從外鎖上。不過太古廣場保安則供稱，據他了解，工地在施工時不會上鎖，工人會自行出入趟門。出事當日下午，保安見到1名身穿黃色雨衣、戴口罩的男子手持𠝹刀站在平台上，當時圍板趟門並無鎖上。

維修工地承辦商科文張耀雄供稱，他任職利基建築工程有限公司，2019年6月15日，利基當時在太古廣場負責外牆雲石更換工程，而他當日下午約3時半，接到工地工人電話，指有外人進入到工地鐵架平台。張指他到場後，用鎖匙打開圍板左邊趟門，進入後看見1名身穿黃色雨衣、戴口罩的男子站在平台上，背向鐵架而面向太古廣場方向，他向男子喊話該處是地盤，指男子不應進入，惟男子沒有反應。

張續供稱，工地圍板的兩處趟門平常均會鎖上，工人不知道該男子如何進入，但張指聽到有太古廣場保安稱男子由花槽那邊進入。張在庭上觀看工地圍板右旁花槽的相片後，同意一般人可經花槽旁的矮石牆攀爬入平台，但指平時會有網封上該處，但相片中的網被人扯下。張在回答警方代表的提問時，指圍板兩處趟門平常會從外鎖上，無法從內部打開；如工人須離開圍板範圍，也要敲門或打電話通知，由他或同事去開門。

太古廣場保安部副主任陳鬯賡供稱，6月15日下午約3時50分，他收到控制室通知，得知工地有外人進入，他約於5分鐘後到場，他拉開圍板右邊趟門，身穿黃色雨衣、戴口罩的男子手持𠝹刀站在平台上，他多次向對方表示工地危險，希望男子下來，但男子沒有反應。控制室及後報警，警方於4時25分到場。陳指認為男子當時緊張但清醒。另外陳又指，圍板兩處趟門當時沒有鎖上，平日施工亦不會鎖上。他稱如果發生火災，鎖上了門很危險，而工人工作亦會出入趟門。