區議會需撥亂反正　議員：宣誓效忠理所當然

立法會今(12日)恢復二讀辯論《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，條文內容包含區議員宣誓機制及違誓後果。有議員指區議會過去亂象頻生，區議會作為政府體制一部分，理應宣誓擁護《基本法》及效忠特區，認為今次修例可撥亂反正、正本清源。另外有議員批評政府過去縱容及迴避問題，令港獨及自決的苗頭如病毒一樣擴散，認為今次是遲來的修例。

飲食界議員張宇人認為，宣誓是莊嚴的事情，屬顯示真誠效忠的表現，惟過往有立法會議員在誓詞內「加料」，再配以道具及口號，建制派議員只能既憤慨又無奈。近年他們更變本加厲，藉宣誓場合發表個人政見，又披上港獨旗，宣揚違法思想，完全視宣誓、中央及特區為無物。

張強調，立法會及區議會都是政府體制之一，議員理所當然要效忠特區，如他們非真誠宣誓，絕對無資格留在制度之內及領取公帑支付的酬金。他又批評民主派區議員非真心支持維護《憲法》及《基本法》，在開會時唱宣揚港獨的歌曲，否決有利民生的政策，只提出政治理念的動議等，令區議會成為他們在鎂光燈下表演的舞台，怒轟他們「白逗人工」，浪費公帑。

議員梁美芬批評有人只想講「兩制」，卻不想理解「一國兩制」，結果港獨、自決等苗頭如病毒一樣擴散。她舉例指，早於2008年前議員黃毓民宣誓時就屢次偏離誓詞，惟立法會前主席曾鈺成寬鬆處理。至2016年電影《十年》雖涉港獨成分，卻可獲四處免費播放，惟康樂及文化事務署沒有理會。亦曾有議員到台灣參與成立「台港連線」，認為已直接衝擊一國兩制的底線，她當時曾要求政府處理有關問題。她斥政府縱容及迴避問題反而帶來更多後果，在無法無天、無指引情況下，反政府的立法會議員、區議員及公務員變得肆無忌憚，結果前年黑暴事件就多有位公務員及老師被捕。

另外有議員表示，宣誓條例不是無中生有，區議會近年淪為社會亂源之一，政府有責任通過條例草案，要求區議員宣誓，將議會情況撥亂反正，正本清源。該議員又指自大批攬炒派區議員上任後，不斷有人利用議會平台，挑動社會矛盾，散播仇恨及阻撓政府施政，如有區議員動用人力物力支援去年民主派「35＋」初選及籌組「公民議政平台」，企圖挑戰國安法及政府。她認為條例可杜絕有部分極端人士宣誓「當食生菜」，以為能瞞天過海，混入權力架構，宣揚推動反中亂港。

金融界議員陳振英表示自己是地區撲滅罪行委員會的委員之一，而多區區議會均拒絕撥款予政見不同的分區委員會，而相關事務如撲滅罪行與政見沒有關係。陳又指近日不少區議員寧願辭職亦拒絕宣誓，他對此感到奇怪，指現時的宣誓內容與區議員參選時的確認書非常接近，誓詞內容亦正常不過。他又批評社會上不少人稱自己愛港，卻一直避談愛國，更勾結外國勢力，呼籲外國制裁香港，而是次修訂中的負面清單則一目了然，令區議員易於把握，免觸犯不當行為。

議員葉劉淑儀形容今次是遲來的條例草案，認為自2016年11月立法會發生宣誓鬧劇時就應修例。她擔心不少人對宣誓「當食生菜」，假裝嚴肅宣誓，其後便作出違誓行為，故認為正面和負面清單能列出行為參考，規範區議員宣誓後要言行一致。

而議員劉國勳亦批評不少區議員在區議會上散播港獨訊息，抹黑特區政府，認為修例必要及合時。他又指修例引發區議員辭職潮，估計區議員希望辭職後不被追究不當行為的刑責，故認為干犯違規行為的區議員就算辭職，當局亦應該追討其薪津，不能讓他們辭職就「當無事發生」。