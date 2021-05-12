稱欲回母校見證歷史　設計師否認往理大暴動

前年11月理工大學內外發生嚴重警民衝突，警方連日在理大附近地區拘捕多人。一名產品設計師被指身攜索帶及「波子」等物品，於紅磡混入大批示威者之中，被控暴動及管有適合作非法用途的工具兩罪，於區域法院受審。法官在控方傳畢證人後，於今天（12日）裁定控罪表面證供成立。被告隨後選擇自辯，指當日從新聞得知有校長及議員等到場調解。他作為理大舊生，有感連日來的衝突或有可能被化解，便想到理大附近親身見證該歷史時刻。他強調自己並沒有參與任何示威或非法集結，過程中更一度被人懷疑是便衣警。被告完成作供後，法官決定將案押後至後天（14日）作結案陳詞。

被告雷爍鏗（29歲），否認於2019年11月18日在紅磡漆咸道北與蕪湖街一帶參與暴動，及於蕪湖街埃索油站附近管有100條索帶及26顆玻璃彈珠。他稱當晚到達佛光街一帶，打算與示威衝突的地方保持一段距離，而帶同防毒面具、手袖等，是為了保護自己免吸入或接觸催淚氣體；而背包中部分物品是屬於其弟弟，部分則及是平日使用的行山用品。

被告續指，當他循佛光街往下走到馬頭圍道交界時，有數人一度懷疑他是便衣警察，要搜查其背包。之後有人仍未釋疑，還一直尾隨他。他對此感到不安，於是回頭另找路往理大。當他走到蕪湖街的油站、準備用手機找路時卻聽到槍聲，隨後便有群眾衝過來，把他的手機撞跌。他俯身找手機之際，又聽見軍靴聲及見到警察朝他衝來，他下意識便奔跑，很快便失平衡跌倒，遭警方跪頸踏胸，並把他的眼鏡壓碎。

被告解釋袋中的波子及索帶，是屬於他弟弟的。波子是弟弟供他的貓玩的玩具，索帶則打算用來修整窗花，以免貓跳出窗外。控方指當晚警方宣布封路，新聞亦有報道事件，質疑被告何以認為可以去到理大，及為何需要到現場見證。被告回應指自己樂觀地以為事件可化解，而欲親往現場感覺一下，「好似去旅行咁，希望見到年青人可以離開現場」。他又指因多區都有事件發生，他恐怕新聞未必能拍到這時刻的畫面。