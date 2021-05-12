男醫生傳淫照性騷擾女病人　遭港大深圳醫院解僱

香港大學深圳醫院一名黃姓男醫生近日被投訴性騷擾女病人，並自拍下體照片傳給對方。港大深圳醫院周二（11日）透過官方微信回應事件，指醫院紀律聆訊小組討論有關投訴後決定解僱黃某，即日生效。

涉事女子上周五（7日）在網上討論區發文，聲稱於2019年因體檢發現乳腺有結節腫塊，於是前往港大深圳醫院看乳腺科門診，當時由黃姓男醫生接診。檢查結束後，黃男以方便諮詢為由，在微信將女子加為好友。

女子其後因工作需要離開深圳，未再到醫院覆診，惟黃某主動在微信與女病聊天，期間對話內容含有性暗示，更傳送自己下體的照片。女子當下感到被冒犯，警告對方行為「不合適」，誰知黃男竟回覆「沒甚麼的，反正我也看過你，就當扯平」。女子於是將黃男封鎖，又把雙方對話截圖作證據，向港大深圳醫院病人關係科投訴。

醫院方面周二就事件兩次作出回應，指根據初步證據，於5月7日晚上11時已停止黃姓醫生的臨床職務，並成立紀律聆訊小組。經查，黃某於2019年10月利用職務之便添加女病人微信，當解決醫療問題後沒有及時將對方微信刪除，並保持聯繫、甚至發送不雅照片。在紀律聆訊小組周二會談上，黃某依然無法認識到本次事件的惡劣程度及嚴重性。小組經討論，決定對黃某解僱。院方稱對事件深表遺憾，將認真檢討反思。