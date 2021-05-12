MegaBox入稟高院　向UA院線追租逾1127萬

已結業的UA院線昨被MegaBox業主入稟追租。

UA院線於今年3月突然宣布全線結業，並已啟動清盤程序，向高等法院提出自行清盤的呈請。其位於九龍灣大型商場MegaBox的影院被指拖欠租金和管理費等逾1127萬元，昨日（11日）遭MegaBox業主入稟高院追討，業主另要求法庭頒令它將舖位交吉及交還廣告牌位置。

本案原告MegaBox Development Company Limited，被告娛藝院線有限公司。入稟狀指，原告與被告於2017年達成租務協議，被告由2017年3月至2027年3月承租MegaBox商場11至13樓部分舖位及外牆廣告牌位置等空間。按照租約，2017年至2020年每月基本租金為90萬元，基本租金由2020年至2023年就加到97萬元，部分租金則按票房收入分成；每月管理費為21.5萬元、推廣期為5.6萬元、冷氣雜費為5.6萬元。

原告指，被告自2020年2月起未有繳付租金及管理費等費用，今年3月4日遂透過律師去信追討，要求被告於兩天內付清，惟被告未能付款，並已向法庭提出清盤呈請。由於被告違反租約協議，原告除了要求追款外，亦要求被告交出舖位及廣告牌位置，原告將就終止租約事宜通知臨時清盤人。據司法機構網頁顯示，有關清盤案已排期在今年6月9日在高院審理。