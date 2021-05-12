大埔那打素男病人離奇死亡　咽喉發現8團紙巾　院方報警處理

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名79歲長期男病患被發現離奇死亡。消息指，一名男病人本周一(10日)被人發現呼吸困難、咽喉處更有8團被捲成球狀的紙巾，經搶救後昨日(11日)宣告不治，其死因仍待驗屍後確定。院方今日(12日)證實此事，指已將事件向警方報告，並已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報事件，亦將有關個案呈報死因裁判官跟進。

大埔那打素醫院發言人表示，一名患有多種長期病患的79歲男病人，於本月7日入住內科病房接受治療。病人維生指數一直維持穩定，亦未見出現異常情況。10日清晨4時40分，病房職員發現接駁病人的心臟監察器發出警報聲響，檢查後發現病人心臟停頓，隨即為病人進行急救，並為病人插喉輸注氧氣。病人恢復心跳，惟其後情況持續惡化，於昨日中午離世。

院方指，由於醫護人員在急救期間發現病人咽喉內有紙巾，醫院昨日已將事件向警方報告，並會配合警方調查。該院對事件深感難過，謹此再向家屬致以深切慰問。院方已向病人家屬講述事件經過，亦會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。

消息指，該名病人日常會自行打電話向家人報告病情，事件發生當日亦曾致電妻子，家人不覺病人有何異樣，病人因有長期病患，多年來因病一直出入醫院，長期服藥及覆診。