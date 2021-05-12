掃管笏村惡霸鎖車索錢不遂　擸鐵通施襲3人被捕

行山人士泊車遭惡霸索款捱打！上月18日，一名男子偕妻子及2名年幼兒子到大欖涌水塘行山，期間將車輛停泊在屯門掃管笏村一處爛地，及後取車時發現座駕車輪被人鎖上，車頭擋風玻璃攝有字條，要求車主聯絡相關人士及支付解鎖費。

事主根據資料聯絡對方商討，未幾先有1名男子現身，向他索取300港元費用，事主嚴詞拒絕後，再有4名手持鐵通的男子到場恐嚇他，他們見事主態度不變，竟在其家人面前將他痛毆一番，事主被打至頭破血流、全身多處裂傷。其妻眼見丈夫受害，最終被迫向對方付款，群煞隨即逃去無蹤，受害人回家後報警。

屯門警區非常重視案件，立即交由重案組跟進，經深入調查及情報分析，鎖定3名住在案發現場附近的男子，並在今晨(12日)將他們拘捕，涉嫌「有意圖嚴重傷人」及「刑事恐嚇」。3人年齡介乎40至47歲，分別報稱公司老闆、維修工人和建築工人，現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

屯門警區重案組高級督察蔡翹暉表示，事發位置為村內土地，至於業權誰屬仍須核實，被捕人士或會再加控其他罪名。警方經初步調查後，不排除有人利用地理位置與景點相近的優勢，以各種手段向行山人士苛索金錢，甚至採用暴力對付拒絕者。

警方過去一年在同一地點接獲約8宗關於泊車爭執的問題，當中涉及不滿車輛無故被鎖及泊車費增加，但受害人往往因牽涉金錢少、怕麻煩等原因，拒絕協助警方追查。警方相信今次的行動已遏止此類案件，但會密切留意相關情況，持續進行嚴厲打擊，呼籲市民如在涉事地點遇過相同情況，請立即與警方聯絡。