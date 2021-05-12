香港年金公司已批出逾1.1萬份保單　總保費金額達78億

近年不少理財產品均以協助港人為退休做好準備作賣點，公營機構及私營保險公司均有推出年金產品，本地整體年金市場快速增長，2020年新造年金保費接近133億港元。財經事務局及庫務局今日(12日)向立法會提交的書面回覆中，提到香港年金有限公司至今年3月底，已批出逾1.1萬份保單，總保費金額達78億港元。

當局指，香港年金公司自2018年7月，提供以退保人士為目標對象的即期年金產品「香港年金計劃(香港年金)」。根據當局的資料，該公司批出1.1萬份保單，當中有4,070份為保費金額為50萬港元以下的保單、2,875份保費金額為50萬至100萬港元以下的保單、3,475份保費金額為100萬至200萬港元以下的保單、及691份保費金額為200萬至300萬港元的保單。合計總保費金額達78億港元。

另外，香港年金最低投保年齡，於去年2月由原定65歲下調至60歲，令年金計劃於2020年的平均投保年齡由2019年的69.1歲下跌至65.2歲。整體而言，截至今年3月底，年金計劃平均投保年齡為68.2歲，已提取的年金總額為8.2億港元，退保宗數為6宗。

當局又提到，不同年齡及性別人士的年金派發率均不同，如投保時已屆60歲的男性年金派發率為6.1%、而投保時已屆60歲的女性年金派發率則為5.6%。當局指，年金計劃屬長期保險產品，每月年金派發水平是根據客觀統計數據，例如不同年齡及性別人士的預期壽命、及長期投資回報等，經過精算分析再釐定。