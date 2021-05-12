研究指近8成受訪跨性別人士有自殺念頭　倡設性別身份反歧視法

香港中文大學性小眾研究計劃今日(12日)發布《本港最大型有關處於社會及法律邊緣的跨性別人士研究》，結果顯示，日常生活中跨性別人士使用洗手間亦面對困難，33.8%受訪者表示，在過去一年，從來沒有使用符合自我認同性別的廁所。就無障礙廁所的使用上，60.7%受訪者表示，在過去一年內，很少或有時使用無障礙廁所，只有22.6%表示經常或總是使用無障礙廁所，亦有65.8%受訪者表達使用無障礙廁所時，曾遇上不同程度的困難。

是次研究由香港中文大學性小眾研究計劃聯同跨性別資源中心合作進行，於2019年5月至2020年6月以網上問卷調查方式訪問234名香港跨性別人士，受訪者經相關組織及社群在網上招募。42.8%受訪者出現中等至嚴重程度的抑鬱症狀；34.7%受訪者出現中等至嚴重程度的焦慮症狀。31.2%受訪者表示自己在過去12個月當中，曾在沒有自殺意圖的情況下作出自殘行為。76.9%受訪者則表示，自己在一生當中，曾想過要自殺、25.6%有過自殺計劃、12.8%曾經嘗試自殺。

而受傷害方面，62%受訪者表示，曾遇到不同方式的傷害，其中59%受訪者表示曾被言語騷擾、14.1%曾面對肢體暴力、11.5%曾面對身體傷害的威脅。此外，13.7%受訪者曾被勒索或威脅公開其性別認同，8.5%則曾被別人在違反個人意願的情況下，強迫進行性接觸。

面對歧視方面，有51.1%受訪者指在過去一年，曾在以下四個領域中的至少一個遭受歧視，包括僱傭佔34.8%、教育佔34.8%、貨品和服務的提供佔36.9%、處所的處置和管理則有26.2%。

負責計劃的學者指出，研究結果反映現時絕大部分的跨性別人士都被排除在香港政府現行更改身份證上性別標記的規定以外，這會徹底影響跨性別人士在公民、政治、經濟、社會及文化層面上的權利，故建議設立基於性別身份的反歧視法、公私營機構為服務提供者提供培訓、加強無障礙及性別中立廁所的供應。