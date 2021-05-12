地盤工涉性侵繼女案　辯方稱指控全屬捏造

地盤工人由繼女8歲開始，涉嫌在中港兩地多次非禮和強姦她長達3年，包括強迫繼女替他口交，要她吞下精液，要求她模仿色情片內女性呻吟及性交動作，更強迫她進行肛交，案件今日（12日）在高院續審，續由女事主Ｘ作供。辯方大律師盤問她時指出，她在首次錄口供時並無透露遭繼父強迫口交肛交，直指她全部指控圴屬虛構。X否認辯方說法，指因錄口供時受情緒影響，才無說出有關情節。

57歲被告W.K.Y.否認3項非禮、3項強姦、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出的肛交罪。X今日以視像對話方式，接受辯方盤問。她同意自己脾氣不好，曾經離家出走，亦會在通訊軟件「QQ」上結識朋友。有一次X的母親發現X與陌生男子在網上聊天，並以「老公」、「老婆」暱稱對方，X的母親對此表示不滿。

辯方質問X在首次會面時沒有透露口交和肛交事件，直至第2次會面始透露。X沉默半晌後表示，當時是受情緒影響才沒有說出。辯方續指，X聲稱被告曾在床上非禮她的胸部，而表姐Z正坐在附近窗台，質疑Z理應能察覺X被非禮。X不同意，激動地回答「唔可以有被遮住咩！」

辯方又指出，X對被告的指控全屬虛構，才得以解釋為何她無即時向母親投訴。X否認，指自己年幼膽小，才不敢向母親坦白，加上當時她考慮自己和母親剛移民香港，生活開支不輕，揭發事件便會失去被告的經濟支援。X更直言，她曾自殺而數次入院，不可能故意誣衊被告。