覆核懲教署被拒　「花柳全」親自陳詞上訴

綽號「花柳全」的石壁監獄甲級重犯何毓桓3年前提出司法覆核，指稱受懲教署針對留難，在獄中受到不合理對待。高院原訟庭前年拒絕為其指控批出訴訟許可，他今日（12日）就此提出上訴。他親自陳詞批評懲教署標籤他做「監房拉登」，又慨嘆若非文革使他中途輟學，他就不用「揸槍搵食」，落得今日如此下場。上訴庭聽畢他的陳詞後，決定押後裁決。

現年62歲的何毓桓，於1990年代因藏有軍火及企圖開槍等罪名，原本被判監25年，但因獄中種種行為而被加監至超過52年。他投訴懲教署對他作出多項不合理對待，包括要他轉房工作、不給予被鋪讓其午睡、只讓他看《聖經》卻不給他字典查經文解釋、不讓他看電視等。

何今日無律師代表親自陳詞，批評署方列舉他過往多項暴力行為，抹黑他是十惡不赦的人，對他道德審判。他指獄中制度荒謬及不人道，連閱讀教科書和字典也不行，令他無法自學進修。他聲稱堅持興訟不是為了金錢，只求不再受到署方虐待折磨。他又指文革時老師校長都被紅衞兵批鬥，他「返到學校無人教書」，最終要流落街頭偷生果偷麵包，淪為「揸槍搵食」。他指自己有3名子女之中，有大學畢業又有專業人士，憑他的記性及悟性，相信出獄後也能「揸筆」謀生，毋須再「揸槍搵食」。