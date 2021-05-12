九社聯推青年本地實習計劃　完成可獲6000獎學金

九龍社團聯會2010年起推出香港青年內地實習計劃，惠及逾650位青年，但受新冠肺炎疫情影響，近兩年都無法如期舉行。有見及此，聯會推出本地實習計劃，提供50個為期約一個月的本地實習職位予大專學生及畢業生，完成者可獲6000港元獎學金。聯會亦推出大灣區青年創業資助計劃，成功申請的項目將獲得30至40萬港元資助，以及各項支援推動在大灣區創業基地落戶。

「香港青年本地實習計劃2021-青年躍動」計劃與27間公司合作，提供50個實習職位予本地大專學生，涵蓋會計、地產、金融、酒店、文化藝術、主題樂園及智庫等範疇。實習期從6月28日至8月6日，為期33天，完成後可獲6000港元獎學金。計劃5月27日截止申請，但明日會開始面試申請人。聯會秘書長顏汶羽表示，計劃開放報名一周已收到過百份申請，反應相當熱烈，與過去相若。

此外，聯會亦推出「創業展未來·粵港澳大灣區青年創業資助計劃」。聯會將挑選12至15隊創業隊伍，分3年提供30至40萬港元的資金及創業支援，助青年落戶大灣區的創業基地。申請人必須是18至40歲的香港永久居民，必須無破產紀錄或涉及破產程序。顏指出，目前已經有約200隊報名，評選注重業務的質素和可持續性，亦不限類型。過去曾有隊伍售賣支裝冷泡中國茶，顛覆人們對茶飲的印象，並迎合年輕人口味，結果相當成功，令他印象深刻。