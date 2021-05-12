上演假劫案騙保險金　釋囚認詐騙將指證同謀

珠寶公司女東主疑為騙取逾200萬港元的保險金，僱用一名剛出獄的釋囚上演一齣「珠寶搶劫案」街頭劇，由釋囚扮劫匪在港鐵車廂「搶」去其行李箱，過程卻錯漏百出。雙方本來約好在金鐘站「演出」，卻因弄錯列車開門方向而「蝦碌」未能成事，「劫匪」其後更跟不上「事主」，要打電話約「事主」在尖沙咀會合，臨時移師佐敦站「上演」，結果「劫匪」在警方接報調查後，在「劫案」發生個多星期被捕。這名假劫匪今天（12日）於區域法院承認一項串謀詐騙罪，還押至8月16日再訊。

被告鄧家駒（31歲），承認於去年2月至去年5月5日期間，在香港與梁艷君串謀詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司（AON），即上演一齣搶劫案，由他搶去梁的珠寶，令保險公司因而向梁發出保險金。梁將於8月16日受審，被告將於該案擔任證人，故其判刑押後至該案審結後才作考慮。

鄧承認的案情指，一名開設珠寶公司的女子於去年4月22日就劫案報警，她指當日手持內載值約249萬港元的珠寶的行李箱，在佐敦站遇劫。因賊人逃離車廂便關門，她遂未能追截，共被劫去328件首飾，更向警方提供相片及清單。她即晚便向保險公司提出申索。警方調查後，發現該公司於案發前曾把運送保險額提高，及女子曾透露經營走下坡，欠債約200萬港元。

警方調查後，於同年5月5日識別並拘捕被告。被告警誡下稱「係果個紅衫嘅女人揸住個紅色喼指使我，叫我搶佢個喼，因為佢等錢使」。被告其後在錄影會面中表示，該女子於事發前2個月接觸他，並以港幣10萬港元僱用他搶劫其行李箱。他們本來約定在金鐘站下手，卻因弄錯開門方向，而未能依計劃行事。被告遂尾隨女子，卻在到中環後失去對方蹤影。他於是打電話給對方，約好在尖沙咀會合，並一同乘港鐵到佐敦站，被告便在車門即將關上時，搶去女子行李箱。女子事前向他表示，行李箱上鎖儲物格的密碼為「520｣ ，裏面有10萬港元。警方其後在女子的辦公室中，搜獲6件被報失的珠寶。