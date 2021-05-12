少年擲汽油彈判教導所　上訴庭拒批上終審庭

患有亞氏保加症及過度活躍症的15歲男學生，前年向柴灣已婚警察宿舍投擲汽油彈，擊中宿舍一樓某單位的窗戶，令窗戶和外牆被火熏黑。男生去年承認縱火罪，裁判官何俊堯判他接受3年感化。律政司其後覆核刑期，上訴庭今年2月改判他入教導所。男生認為案件涉及重大而廣泛重要性的法律論點可以爭拗，要求上訴庭簽發證明書讓他再到終審法院申請上訴，但上訴庭不認同案件涉及懸而未決的法律原則，於今天（12日）頒判詞駁回有關申請。

案中代號「CWC」的答辯人，於2019年11月犯案發時15歲半。他在7歲時確診有亞氏保加症，案發前他是一間主流學校的「特殊需要學生」。心理專家報告指，答辯人除了亞氏保加症，還患有對立性反抗症和過度活躍症，在案發後也患上創傷後遺症。專家指答辯人犯案可能與他的亞氏保加症和過度活躍症有關。

答辯人一方要求帶到終院爭拗的兩個法律問題是，法庭在考慮一名患有精神障礙的青少年罪犯的判刑時，即使案件涉及使用嚴重暴力的元素，讓青少年罪犯獲得適切的治療，是否應該比懲罰和阻嚇性等因素佔更大的比重？法庭在考慮有關青少年罪犯的罪責時，應如何衡量他的病情和犯案原因的關連？

上訴庭認同，答辯人的判斷力和同理心確受病情影響，以致其易受同輩影響和不能體會受害人的處境，但上訴庭認為，他是知道自己在犯法的，當時他已變得偏激，不可能只因一時氣憤而犯案。毫無疑問他有相當程度的自主，但他放棄管束自己，自甘捲進暴力的行為，最終犯下嚴重罪行。上訴庭指出，本案不涉及任何懸而未決的法律原則，但假若答辯人認為上訴庭過於嚴苛，沒有充分顧及他的病情，他則應以判決有「實質而嚴重不公平的情況」為由，直接向終院叫門提出上訴。