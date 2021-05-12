列正面及負面清單　違誓者取消區議員資格　5年內不得參選

政制及內地事務局年初公布修例完善公職人員宣誓安排，並將區議員涵蓋在內，立法會今(12日)通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。條例列出「正面」及「負面」清單，檢視其是否符合或違反「擁護《基本法》、效忠香港特區」的法定條件。如因宣誓無效或違誓而被取消就任資格者，5年內不得參選。另外，條例亦訂明有關議員在暫停職能及職務期間，不得享受任何相應待遇，包括酬金及津貼。

條例的內容，主要在《釋義及通則條例》加入「擁護《基本法》、效忠香港特區」的解釋，並列出6項符合解釋的「正面清單」，相關人士若符合清單要求，則屬符合有關的法定要求和條件，包括擁護《憲法》及《基本法》確立的香港特區憲制秩序；維護中國國家主權、統一、領土完整和國家安全；擁護香港特區是中國不可分離的部分；中國對香港特區行使主權；中央根據《基本法》對香港特區行使管治權力；擁護一國兩制原則落實，維護香港特區的政治體制；擁護在《基本法》的框架下，保持香港特區繁榮穩定的目的；及忠於香港特區，維護香港特區利益。

不單止有「正面清單」，亦明確列出9大違反要求的「負面清單」，包括作出或進行危害國家安全的行為或活動；拒絕承認中國對香港特區擁有並行使主權；拒絕承認香港特區作為中國一個地方行政區域的憲制地位；宣揚或支持「港獨」主張；尋求外國政府或組織干預香港特區的事務；作出損害或有傾向損害《基本法》中以行政長官為主導的政治體制秩序的行為；作出損害或傾向損害香港特區的整體利益的行為；公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏等方式侮辱國旗或國徽或區旗或區徽；及侮辱或貶損國歌或國家主權的任何其他象徵和標誌。

條例同時列出「DQ違誓區議員4部曲」。在處理虛假宣誓行為方面，如律政司完成搜證後，有足夠證據證明有關人士非真誠宣誓，將轉介警方調查。至於若有人違誓，一旦律政司司長根據《立法會條例》或《區議會條例》提出法律程序，該議員即時自動暫停職務至法庭作最終決定。為加快程序，當局建議設「越級上訴機制」，不服初審判決者可直接向終審法院上訴。如最終被裁定違誓、宣誓無效，或不符法定要求，不單止被取消就任資格，5年內更不得參加選舉。

當局在上月底提出建議修正案亦獲得通過，包括當某人被暫停議員職能及職務，該人不得享受任何相應待遇；而如在法律程序中，證明被告人於某日開始喪失以議員身份行事的資格，其於該日開始不再有權享有任何相應待遇，包括酬金、津貼及各類開支償還款額等。