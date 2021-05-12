政府復業措施過辣　業界料半數酒吧或轉型酒吧餐廳

本港已落實「疫苗氣泡」，酒吧、卡拉OK以及夜總會等場所上月底可重開，但所有員工和客人需接種至少1劑疫苗，並用「安心出行」紀錄到訪資料，便可營業至凌晨2時。措施推行2周，業界今日(12日)批評政府估計錯誤，導致業內生意慘淡，估計全港有近半酒吧將取消酒吧批註，轉型為酒吧餐廳。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，政府推出疫苗氣泡以來，酒吧業生意仍慘淡，有酒吧近2個星期5、6無任何生意。3個行業即使分別推出100及300港元現金券吸引顧客，仍沒有成效，反映政府估計錯誤，疫苗氣泡並未能吸引到顧客打疫苗。他又預計，未來3個月，業界會出現結業潮。

錢又指，諾士佛臺一帶有部分酒吧全場爆滿，部分卻人流疏落，原因是附有酒吧批註的場所在「疫苗氣泡」下，入場顧客需接種疫苗；而沒附有酒吧批註的酒吧餐廳沒此規定，較純酒吧吸引客人。錢估計，未來全港近半酒吧，即約600間會取消酒吧批註，轉型作酒吧餐廳。

酒吧東主陳生指，這一年不單止是零收入，更連積蓄也賠上，近2個星期生意額不足一千元，更有1個星期是零生意。陳曾經考慮取消酒吧批註，以換取運行食肆的C類模式，惟其酒吧主要業務為出售酒精飲品，所以在實行上有所困難，希望政府可以給業界一條生路。