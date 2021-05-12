九巴違例剷上元朗行人路險釀意外　車長已被暫停駕駛職務

一輛九巴違例剷上行人路，稍一不慎或導致人命傷亡！東網接獲讀者投訴，指一輛前往天水圍站的九巴巴士，前日（10日）下午約4時半駛經元朗時，遇上另一巴士車身橫跨兩線，涉事巴士司機為駛過該路段，竟公然違反交通條例剷上行人路。該市民狠斥涉事司機罔顧路人安全，擔心日後事件重演將衍生悲劇；工會亦指情況不理想。九巴發言人證實事件，已即時停止涉事員工的駕駛職務。

涉事巴士為九巴276P路線，前日在青山公路元朗段(俗稱元朗大馬路)近元朗明渠位置行駛時，因有另一巴士轉線時未能完全駛入中線，車尾因而橫跨兩線。涉事車長疑心急駛過該路段，竟選擇剷上行人路，當時仍有不少路人行經該處，並回頭張望，似是擔心被撞到一樣。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指出，一般而言，每當出現類似事件，九巴會安排車務、工程及安全等多個部門共同調查，並派員檢視車內9個錄像鏡頭的片段，需時最少14日，相信調查尚未完成。他又指，車長不應駛上行人路，因有可能損壞巴士零件，甚或出現傷亡意外，形容情況不理想，但由於未能完全了解當時的實際情況，暫難就事件下定論。

九巴回覆東網查詢時指關注事件，已即時停止涉事員工的駕駛職務並會展開紀律調查。運輸署則表示，得悉事件後已要求巴士公司跟進調查並在一周內提交報告，涉事車長已被暫時調離駕駛職務，又指個案已轉介警方調查及跟進。