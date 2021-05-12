涉打傷受託2歲男童　男女保母涉虐兒受審

2名男女涉嫌在前年以保母身份，虐待一名只有2歲多的男童，令他身體瘀傷紅腫，其身上甚至有懷疑煙頭印。2人否認一項故意襲擊導致兒童受到損害罪，案件今天（12日）在東區法院開審，受襲男童的母親出庭作供，指女被告曾經在WhatsApp訊息承認「一時火遮眼打左佢」。

女被告譚嘉儀及男被告冼柏汶，現被控一項故意襲擊導致兒童受到損害罪。控罪指他們於2019年9月28日至10月6日，在香港某處故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄X，使X受到不必要的健康損害。

受襲男童X的母親供稱，自己透過網上平台，得悉2名被告提供託管服務，每星期收費5000港元。每逢星期五晚，母親便會去被告家接回X，星期六再將X送回去。這個模式維持了2個半月，直至2019年10月6日，母親將X接回家時，發現X的屁股、大腿多處出現瘀傷，更有2顆懷疑煙頭印，她驚訝地問X如何受傷，X回答「叔叔打打」，母親於是致電女被告。女被告承認因X尿床和發脾氣，所以自己有打X屁股，在電話中向X母致歉，承諾不會再打X。同日夜晚女被告再向X母傳訊息，表示「對唔住⋯⋯一時火遮眼打左佢」。翌日，X母親在社工陪同下報警。

當被問到X在案發前有沒有任何傷勢或異樣時，X母指幼稚園老師跟她提過，說X的額頭有瘀傷。不過老師同時說，女被告帶X上學時，有主動向老師解釋X「撼親個頭」，故X母便無向女被告查問。