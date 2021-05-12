疫苗保障基金細節曝光　面癱持續26周最高獲賠150萬

本港疫苗接種計劃開打逾兩個月，截至5月2日，共接獲2,402宗異常事件報告，當中涉及28宗注射疫苗後死亡報告。港府撥款10億元設立的「疫苗保障基金」現已開始運作，並已委任AXA安盛為行政管理人，負責處理賠償申請，最高賠償上限為300萬港元，並會依嚴重級別分4級，按程度分比例賠償，面癱持續26周或以，可獲最高賠償上限的50%，即150萬港元賠償。食物及衞生局回覆指，截至5月11日，保障基金接獲11宗申請，現正處理中。

食衞局委任AXA安盛為保障基金的第三方行政管理人，負責處理保障基金的行政工作，行政費為1千萬港元，為期3年。根據機制，倘接種後嚴重受傷或身故，基金會根據年齡作出不同金額補償，40歲以下人士最高保障額分別為250萬港元（死亡）及300萬港元（受傷）；逾40歲以上者則分別是200萬港元（死亡）及250萬港元（受傷）。

行政管理人會就每宗受傷個案進行分類及嚴重程度評估，並決定個案是否合乎領取保障基金資格和釐定相應的保障金額。嚴重程度評估可歸納為4個等級，包括痛楚、長期身體損害、傷殘以及死亡。首3項等級上限依次為最高保障額的10%、50%、60%或100%。

例如，出現面癱7天或以上，但在少於26周內康復，保障額上限為相應最高保障額的4%，即可獲最高賠償12萬港元；但若面癱持續26周或以上，有明顯的面部不對稱、眼睛（角膜）損傷、及/或因治療出現副作用，例如皮質類固醇治療的副作用，保障額上限為相應最高保障額的50%，即150萬港元。

傷殘方面，6個指定日常生活活動，包括穿衣、如廁、移動、自制、進食及梳洗，如果申請人無法完成的至少其中1項，保障額上限為相應最高保障額的60%。如果申請人無法完成6個日常生活活動中的至少其中3項，將界定為完全傷殘，保障額上限為相應最高保障額的100%。

申請應在接種最後一劑新冠疫苗起計2年內向保障基金提出，並必須提交多項文件，包括已填妥的申請表、身份證明文件副本、疫苗接種紀錄、經註冊醫生發出的嚴重異常事件證明；若涉及申請身故保障個案，則需提供死亡證及已故人士的遺產管理書。另亦要經過專家委員會因果關係評估，未能排除該事件與疫苗無關。

翻查資料，截至本月2日，本港有11,785人確診感染新冠肺炎病毒，其中210人離世。另外，本港共接種了約149萬多劑新冠疫苗，以及接獲2,402宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.16%）。衞生署同期共收到16宗曾經於去世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，專家委員會已總結4宗個案與新冠疫苗沒有因果關係，而其他個案初步認為與新冠疫苗沒有關聯。專家委員會經審視現時有關呈報個案的資料，認為至今未顯示與新冠疫苗有因果關係。