第8輪配對補助金計劃結果出爐　共籌得約50億元捐款

政府設立的配對補助金計劃，其中一個目的是為高等教育界開拓更多經費來源。大學教育資助委員會今（12日）公布第8輪配對補助金計劃的撥款分配結果。參與的10間公帑資助專上教育院校，即八所教資會資助大學、香港演藝學院及職業訓練局在第8輪計劃中共籌得約50億港元捐款，而25億港元的配對補助金已全數撥予各院校。

第8輪配對補助金計劃於2019年7月1日展開，各院校所籌得的首6,000萬港元「最低款額」可按一比一的等額方式獲發放補助金，其後所籌得的捐款則按二比一的方式發放補助金。每所院校獲發放的補助金上限為6億港元，並以「先到先得」的原則處理。25億港元的配對補助金額已於今年3月底前悉數分配，第8輪配對補助金計劃亦因而完成。

在各所院校當中，中文大學獲得的捐款額最多，近12億港元；其次是科技大學，達11億港元；第三是香港大學，達8.7億港元。

教資會主席唐家成表示，在新冠肺炎疫情持續和經濟充滿挑戰的環境下，組織籌款活動較往時困難，很高興第8輪計劃在此情況下依然取得圓滿成果。教資會祝賀各院校籌募捐款成績斐然，並衷心感謝向各院校捐款的善長仁翁，望各位捐助者日後繼續展現慷慨和樂助精神，為香港高等教育的長遠發展作出貢獻。