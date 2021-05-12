曾國衞指法例本月22日刊憲生效　岑敖暉等4人喪失區議員資格

立法會通過《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，政制及內地事務局局長曾國衞在二讀總結發言時表示，經徵詢民政事務總署後，若條例草案獲通關，條文將於本月21日刊憲當日生效。

由於原定在2020年舉行的立法會換屆選舉中，已辭任區議員的梁晃維、鄭達鴻及因判囚失去議員資格的岑敖暉、袁嘉蔚被裁定不符擁護《基本法》及效忠特區的法定條件。4人在條例生效後，即喪失出任議員的資格，故在條例草案生效後，民政事務總署署長須根據《區議會條例》第32（1）條，在21天內公布他們自條例草案生效日期起喪失出任議員的資格。

至於其他區議員方面，曾國衞指民政事務局正研究如何落實相關的宣誓安排，包括宣誓方式、地點及日期等。初步計劃由民政事務局局長在取得行政長官授權後，作為監誓人，在草案通過後，民政局會盡快公布詳情；至於未能依法宣誓者，將即喪失出任議員的資格。草案亦規定誓言需要符合條例要求，包括真誠及莊重。

就有議員關注監誓人是否有足夠權力裁定宣誓是否有效，他重申監誓人絕對有權有責在考慮各相關因素後，裁定有關宣誓是否有效，若監誓人裁定某人宣誓無效，有關人士將即時喪失出任議員的資格。