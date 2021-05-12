泛民主導區議會亂象頻生　被轟淪「黑暴基地」

泛民主派在2019年區議會選舉翻盤獲勝，在18個區議會中，17個由泛民主導，但2020年就任至今卻亂象頻生！外界狠批他們在任時不單止以區議會平台宣揚反政府思潮，及拒批撥款予持相反政見團體，更曾「禁錮」政府官員，而部分區議員更擬籌組被指涉嫌違法的平台，外界炮轟區議會淪為「黑暴基地」，亦有政府官員多次開腔批評區議會已失效。

在過去一年多，區議會曾發生「禁錮」官員的事件。以去年2月食物及衞生局副局長徐德義到沙田區議會，解說徵用未入伙公屋駿洋邨為檢疫中心的情況為例，當日徐在會議後離開會議室時，有區議員希望徐到門外與駿洋邨準居民會面，並堵塞會議室出口，引發混亂。雖然有警員到場，但徐亦被困至少15分鐘未能離開。

中西區區議會亦曾發生相類事件，去年5月因時任民政事務專員黃何詠詩拒提供會議場地或秘書處服務，引起該區民主派區議員不滿，故他們到黃何詠詩辦公室外要求會面，最終黃何詠詩被困辦公室內逾4小時後獲警員護送離開。

至於在泛民主派主導的區議會下，2020年的撥款金額更比前年大跌逾一半。根據民政事務局早前回覆立法會的文件顯示，在2020至21年度，18區區議會只批出1.59億港元撥款，較2019至20年的4.1億港元大減逾61%；；至於在2018至19年度則共批出4.5億港元撥款。

多名民主派區議員更曾牽頭發起成立「香港公民議政平台」，指就指就香港問題與民共議，並組成籌備委員會。不過，民政事務局局長徐英偉就公開斥平台的非法理據充分，表明會密切關注情況，有關執法部門必定會採取適當行動。及後不但陸續有區議員退出籌備委員會，剩下的成員更於去年底宣布解散籌備委員會，平台最終未成立就已夭折。