失業貸款審批緩慢　有申請人交齊文件近兩周未有結果

自「百分百擔保個人特惠貸款計劃」於4月28日開放申請，不少失業人士已立即遞交相關文件，一心打算能夠借得「應急錢」以解經濟困境，隨着計劃推行時間愈長，愈多早早遞交文件卻仍未審批完成的個案開始湧現。有首日已申請失業貸款的市民表示，事隔14日仍未能收到相關貸款，就審批時間查詢香港按證保險有限公司（按證保險公司）及相關銀行；惟兩邊皆著他向對方查詢，對此感到「淪為人球」，又批評計劃程序「擾民」。

原有全職工作的郭先生自今年1月起失業，他表示4月28日計劃開放申請當日已申請，隨後於29日收到相關銀行電話以核對身份並補交所需的資料及文件，30日收到銀行短訊表示已收到申請，應用程式相關欄目狀態亦轉為「已接納」，惟自此後就未有再收到相關資訊，對審批進度一無所知。

直至今日（12日）他按捺不住，至電計劃熱線查詢進度，職員着他向銀行查詢；致電銀行負責的職員又叫他向按證保險公司查詢，對此他感到「淪為人球」。他批評政府一直宣傳放寬審批程序，惟結果較銀行私人貸款需時更長。他又斥，失業已需現金應急，加上又是借貸需要還款，批評計劃程序「擾民」。

對此情況，按證保險公司回覆僅指每宗申請的審批時間視乎個別情況而定。