病人家屬再去信醫委會促覆核裁決　斥量刑過輕有欠公允

一名西醫被指多次錯誤處方藥物導致一名末期腎病患者藥物中毒，引發多重器官衰竭死亡，被醫委會上月底裁定專業失當，研訊小組判處該醫生停牌3個月，緩刑18個月，被死者家屬批評量刑過輕，今(12日)到醫委會向研訊主席遞交信件，要求覆核，醫委會有派員接收信件。

死者遺孀與胞姐到醫委會遞交信件予研訊小組主席鄧惠瓊，信中指研訊小組在考慮罰則時，未有完全掌握涉事醫生巫浩源專業失當行為的細節，包括在轉介信中有隱瞞曾處方藥物等，要求覆核對涉事醫的紀律懲處罰則。家屬指，研訊小組近日就涉及誠信問題者亦判除牌一年，認為此個案只判停牌3個月，並加以緩刑有欠公允，希望研訊小組能把握機會糾正明顯錯誤。

醫委會早前回覆查詢時指，研訊小組的成員最掌握投訴人及被投訴醫生所提供的證據而有資格決定何謂「恰當的罰則」，只有在罰則上出現明顯錯誤、無根據或顯然不合適，或超出可施加罰則的合理範圍的情況下，法院才會作出干預，又叫投訴人如對研訊結果感到不滿，可循司法覆核途徑處理。