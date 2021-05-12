新巴城巴3個月內錄得2.21億元虧蝕　宣布再次凍薪一年

新巴城巴連續第二年宣布凍薪！新冠肺炎重挫運輸業，新巴城巴今（12日）宣布，疫情令該公司的客量大幅下滑，嚴重影響業務，單是去年12月至2月間，便已錄得2.21億港元虧蝕，即使其後獲批於上月4日起加價，仍無法扭轉虧蝕情況，今年將再凍薪一年。

新巴及城巴表示，兩巴以往一直以機場路線及各陸路口岸的車費收入帶動盈利，但疫情爆發至今，有關路線的載客量一直處於極低水平；雖然早前已實施多項措施，去年亦獲政府補貼，但仍然出現嚴重虧蝕。

該公司續指，今日已與各勞資協商會和各工會的代表開會，商討本年度薪酬調整事宜，期間已闡述公司的財政狀況及所面對之困難，希望員工體諒公司並共度時艱。

汽車交通運輸業總工會城巴分會主任梁暖銳指出，過去一年不少員工均有領取無薪假，亦接受津貼削減，冀與資方共度時艱。工會鑑於近日疫情回穩，已要求公司「睇耐少少」再決定是否凍薪，但資方卻未有接納，對此感不滿。新世界第一巴士公司職工會會長林錦標亦指，明白公司經營困難，但認為應先開源節流，例如容許新制員工領取無薪假等，對資方「一刀切」宣布凍薪感遺憾。