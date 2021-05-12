政Whats噏：泛民區議員開會公然飲紅酒　民政署斥損區會聲譽

話說深水埗區議會尋日(12日)開會時，有幾個泛民主派區議員公然飲紅酒，畀在場嘅建制派區議員批評無規無矩、如開派對，質疑涉違反《區議會條例》同公職人員行為失當。民政事務總署今日(13日)發聲明，對事件表示遺憾，認為有關行為有損深水埗區議會嘅信譽同有負公眾對區議員的期望。

因去年參與民主派「35+」初選、涉違反《港區國安法》及後獲准保釋嘅何啟明同劉偉聰、下月1日將離任嘅周琬雯同該區區議會副主席伍月蘭，喺會上飲紅酒，即場已有建制派議員質疑佢哋有違《區議會條例》，要求區議會主席楊彧正視問題。

民政署今日發聲明，直指當區民政專員已喺會議上引用《深水埗區議會常規》，指出區議員應確保其行為唔會令區議會嘅信譽受損；唔應該喺任何時間或喺任何方面，做出任何危及或損害其個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務能力嘅事情；同埋唔應該使其處境可能有負市民對區議員喺一般應有嘅行為準則方面的期望。

民政署又對區議會主席楊彧拒絕對飲用酒精類飲品嘅議員作出警告表示遺憾，又話已致函促請主席應公平公正處理事件，盡快對違反《常規》一事作出警告同跟進。