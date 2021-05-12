25名泛民區議員涉35+初選被捕　14人已辭任

還押中的岑子杰(右)與趙家賢(左)，現時仍是在職區議員。

現職區議員最快下月獲安排宣誓。涉參與去年民主派35+初選被捕的55人當中，有25人是區議員，其中14人已離任區議員，大部分屬於在還押中決定辭任或喪失議席，而其餘11人，只有民協2名區議員表明願意宣誓。

被還押的區議員當中，包括民主黨前副主席林卓廷、黨友尹兆堅及新民主同盟前議員范國威等11人已辭去區議員職務，而岑敖暉及袁嘉蔚則因被判囚而喪失議席，目前只有身兼東區區議會副主席的趙家賢和沙田區議員岑子杰仍然在職。

至於獲保釋在外10名區議員中，東區區區議員鄭達鴻已辭職，當中有9人沒交代對會宣誓或辭職，當中包括灣仔區議會主席楊雪盈、民主黨前議員鄺俊宇及涂謹申等，而民協的何啟明及楊彧則更表明願意宣誓。

其實借出區議員辦事處作初選票站的區議員亦有觸犯法律的風險。泛民和抗爭派在全港多區設立200多個初選的實體票站，雖然政府事前一再強調，若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，有關開支將不獲發還，但名區議員仍借出議辦作票站。事後有區議員接獲當區民政事務處通知，表明其整月的營運開支發還將不獲處理，涉及租金、職員薪酬及水電費等。有團體曾到警署報案，指控多名區議員當時曾借出議員辦事處作初選票站，要求警方立案調查並嚴正執法。

另外，泛民初選案被告、獲保釋外出的「阿布泰國生活百貨」始創人林景楠，前日入稟高等法院，透露自己在選舉期間有選舉廣告違例，涉及1萬份單張、400張海報、73幅橫額、28段Facebook貼文。他要求法庭豁免他受刑罰，高院已排期於今年6月28日開庭，聆訊預計需時15分鐘。