薪酬趨勢結果下周公布　料18萬公務員減薪

一年一度的薪酬趨勢調查下周出爐，公務員事務局今日（12日）向主要公務員團體交代最新的遞增薪額，平均約1%。公務員團體關注，去年本港經濟受疫情影響，在扣除遞增薪額後，薪酬調查結果恐出現負數，即有機會減薪，其中以高級公務員為甚。

公務員薪俸及服務條件常務委員轄下薪酬研究調查組，每年均會向逾百間私人企業發出問卷，了解企業僱員的平均薪酬調整幅度，從而得出今年高、中及低層僱員的加薪幅度。政府計算公務員加薪指標時，會按機制先扣減遞增薪額，再按淨指標調薪。公務員事務局今日向主要公務員團體交代今年的遞增薪額，據悉，高、中及低層公務員分別為1.26%、1.35%及2.3%。

由於政府前年起已設封頂機制，故今年只需分別扣減1.04%、1.03%及1.16%，跟去年一樣，而政府去年決定全體公務員凍薪，是2009年以來首次，惟去年的薪酬趨勢調查不涵蓋下半年數據，未能全面反映疫情所造成的影響。

有公務員團體指受疫情衝擊，去年不少公司結業，僱員也要面對凍薪或減薪，故對今年薪酬趨勢結果不樂觀，有機會出現負數，扣除遞增薪額後，若負數較大，更可能要減薪，料高級公務員首當其衝，團體希望可以凍薪，以免士氣受打擊。