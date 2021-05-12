14間學校爆上呼吸道感染　列入強檢名單

政府今晚（12日）公布，由於14間學校爆發上呼吸道感染或類似流感疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受新冠病毒檢測，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。食物及衞生局提醒，已完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。此外，所有在港工作的外籍家庭傭工須於本月15日至30日接受第二次強制檢測。

任何在4月29日至本月12日曾身處下列指明地方超過兩小時的人士，須於本月15日或之前檢測。受檢人士若在本月10日至12日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港新界沙田馬鞍山鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園

(2) 香港新界葵涌荔景邨仰景樓(第5座)2樓禮賢會荔景幼兒園

(3) 香港九龍九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園

(4) 香港新界元朗安寧路59號地下至3樓珈琳中英文幼稚園

(5) 香港新界粉嶺華明邨富明樓地下明愛香港崇德社幼兒學校

(6) 香港新界粉嶺華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

(7) 香港新界沙田馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下基督教宣道會頌安幼稚園

(8) 香港九龍九龍塘嘉林邊道28號B地下九龍迦南中英文幼稚園

(9) 香港九龍尖沙咀柯士甸道103號德信幼稚園

(10) 香港九龍何文田迦密村街9號君逸山1樓維多利亞(何文田)國際幼兒園

(11) 香港灣仔灣仔道185號康樂商業大廈1字樓協康會灣仔中心

(12) 香港北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學

(13) 香港新界沙田博康邨救世軍田家炳學校

(14) 香港新界將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診者個案後計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。相關指明地點包括：

半山堅尼地道8號Kennedy Terrace

東涌健東路1號映灣園悅濤軒第11座

油尖旺金巴利道69-71A號美園大廈

荃灣安逸街2號荃威花園R座

鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座

薄扶林道118號豪峰

柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓