有疫苗接種中心被指衞生惡劣　清潔工場內除罩吐痰「撩牙」

接種疫苗引起的副作用已人心惶惶，惟有接種中心的衞生意識薄弱，傳播病毒之餘亦令人感到惡心。西貢區議員方國珊表示，昨(12日)早10時半到將軍澳體育館疫苗接種中心接種疫苗，但發現管理現場有漏洞，因她目睹場內坐在觀眾席上的一名清潔工，竟然拉開口罩吐痰落地上，對此爲之詫異，即向工作人員反映並要求清理，但工作人員卻視而不見，要再三呼叫才有人前來清理。

另一邊廂，又有另一工人疑午膳過後在場內「撩牙」，她批評外判承辦商和負責部門在外判清潔工人監管和培訓存有漏洞。

方指出，吐痰位置距離醫護人員的講解區大約20尺，而打疫苗的地方是一個冷氣開放的密封體育館，擔心病菌會更容易散播。她批評，該清潔公司管理不善，對員工的培訓極之不足，造成嚴重的防疫漏洞，認爲特別是接種中心需要更高規格的衞生措施，促請會場管理及清潔公司提升衞生情況及改善員工。

東網正向相關部門以及該中心的營運商查詢。