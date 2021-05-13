區議員黃潤達趕在宣誓修例前辭任　稱留任風險太大難承擔

立法會昨(12日)三讀通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，當局最快下月安排區議員宣誓。據了解，若因宣誓無效或被裁定違誓而被褫奪議席(DQ)，或須交還自就任起的所有薪津，而其實自年初起，已有逾30名民主派辭職或喪失議席。葵青區議員黃潤達昨日早上趁草案未通過前，向區議會主席及民政署長遞交辭職信，任期至今個月底。

黃今早(13日)在電台節目表示，決定辭任前，考慮到留在區議會有愈來愈多限制，例如官員覺得會議不合乎議會程序時會離場，當局亦不會認真跟進區議員意見，而且在撥款上亦有很多局限，形容議員需要與政府角力，與以往由建制主導的情況很不同。

黃又認為，草案通過後，區議員面對的風險太大，在考慮到個人及家庭因素之後，認為自己承擔不到。他表示，有考慮過在區議會不講政治，只專注民生議題，但認為與他參選的意義很不同，又指仍留低的其他區議員要花很多精力與政府「搏鬥」。

因應今屆區議會上任後亂局不斷，政府在今年2月提出修例，包括規定區議員必須宣誓，並列明違反誓言的處理機制和法律後果。有關修例草案昨午在立法會恢復二讀辯論，並在40票贊成、1票反對下，三讀獲大比數通過，其中非建制派議員鄭松泰投下唯一反對票。