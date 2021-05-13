鄉郊代表選民登記今展開　最遲7.16交申請表

2021年鄉郊代表選舉之選民登記今日(13日)展開，民政事務總署呼籲尚未登記為鄉郊代表選舉選民的合資格人士，需於7月16日或之前遞交登記申請，以便其登記資料可被納入今年8月發表的臨時選民登記冊。

鄉郊代表分為原居民代表、居民代表和街坊代表3類。其中，原居民代表是由原居鄉村/共有代表鄉村的原居民、其配偶或尚存配偶選出，代表所屬鄉村的原居民就村內事務反映意見，以及處理與原居民合法傳統權益及傳統生活方式有關的事務；居民代表則由在現有鄉村居住的原居民及非原居民選出，並代表該村的居民就該村事務反映意見；而街坊代表是由在墟鎮，即長洲/坪洲居住的居民選出，代表該墟鎮的居民就該墟鎮事務反映意見。

民政署強調，居民代表選舉或街坊代表選舉的登記選民，如已不再在其登記居住的鄉村/墟鎮居住，或在有關鄉村/墟鎮的住址已不再是其主要住址，便不再符合資格登記為選民，有關人士如在選舉中投票，即屬違法。

至於已登記的居民代表選舉或街坊代表選舉選民，如主要詳情有所改變，包括姓名或主要住址，須於6月16日或之前遞交「更改登記資料申請表」。選民在提出申請更改主要住址時，必須同時提交住址證明文件。

而已登記的原居民代表選舉選民，如主要詳情，即姓名有所改變，亦須於上述日期或之前遞交「更改登記資料申請表」。如要更改其他詳情，包括主要住址、通訊地址或所登記的原居鄉村/共有代表鄉村，則須於7月16日或之前提交申請。