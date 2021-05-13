立會通過修訂建築物條例　小型工程監管制度納入多11類建築

立法會今早（13日）通過修訂《建築物條例》，將實心圍牆、無線電通訊構築物等11類建築物或建築工程，納入小型工程監管制度下規管，日後樓宇業主進行有關工程前，毋須先獲建築事務監督批准圖則及同意；至於已建成的合資格建築物經檢核後，將可予以保留。有議員認為，雖然事後「補鑊」做法不理想，惟檢核制度可確保有關建築物的安全；亦有議員認為，今次修訂容許屋宇署將人手和資源投放至更重要的地方。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，本港僭建問題嚴重，其中一個原因在於法例阻嚇力低，加上部分業主採取「拖字訣」，即使政府歷年屢執法，但情況仍猶如「野草燒不盡、春風吹又生」；惟他同時指出，部分業主或因不熟悉何謂僭建，故為求方便「做咗先算」。他形容，雖然今次將11類建築物納入制度猶如「事後補鑊」，做法並非最理想，但指小型工程監管制度下設有「檢核計劃」，可在顧及安全的大前提下，兼顧住戶的實際需要，減低對業主或住戶構成的影響和負擔，同時避免浪費，做法實事求是。

議員柯創盛形容今次修訂為「拆牆鬆綁」，做法切合實際需要，其中已建成的合資格建築物經檢核後可獲保留，做法既環保，同時避免費時失事；加上業主可以知悉有關建築物是否存有潛在安全風險，即時糾正以確保安全；又認為屋宇署日後可將人手和資源投放至更重要的地方，做法猶如「三贏」。惟他要求當局日後增加宣傳工作，加強市民對僭建和樓宇安全的認知；同時將公眾利益和安全為大原則，針對僭建業主要果斷執法。

發展局局長黃偉綸回應時表示，屋宇署及其他政府部門會針對建築物的樓宇或防火安全問題執法，而屋宇署網頁上已經有許多有關樓宇結構安全的資料。他又指，當局會按「風險為本」不時檢討有關法例，以及小型工程監管制度下訂明的建築物類型。對於有議員建議考慮容許寮屋加建或改建問題，黃強調一旦放寬寮屋工程容易引致濫用，形容「為害好大」，但指願意小心考慮是否有檢討空間。