感染群組增7新症　新加坡樟宜機場不對外開放14日

新加坡樟宜機場的新冠感染群組不斷擴大，周三（12日）新增7宗相關個案，群組累計有25名患者，他們大部分在第三客運大樓工作。民航局與樟宜機場集團同晚宣布，機場將暫停對公眾開放14日，只准持機票人士及從事必要服務員工進入。

衞生部指，機場感染群的新病例中，6人在第三客運大樓（T3）工作，另一人在第四客運大樓（T4）工作，但到過T3。在T3工作的其中2名患者是移民與關卡局人員，他們分別是39歲本地男子和38歲本地女子，早前都已接種兩劑新冠疫苗，初步確診感染印度變種病毒。另有一名65歲清潔公司員工亦感染印度毒株，他此前已完成接種兩劑疫苗。

為讓樟宜機場員工進行特別檢測，機場所有客運大樓不開放予公眾14天至本月27日，航班可繼續升降，只有持機票的乘客和相關機場員工能進出航廈，必要服務和餐廳會繼續營業。民航局和樟宜機場集團會持續檢討現有措施，必要時作出調整，包括延長關閉期限。

至於新加坡與香港的旅遊氣泡計劃是否如期本月26日開始，新加坡交通部發言人說當局持續密切關注兩地的新冠疫情，香港目前每日出現極少或零病例，若有進一步發展會再提供最新詳情。