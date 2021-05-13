逾4千部電梯升降機年過半百容易壞　申訴署批機電署檢測不力

升降機與自動梯事故時有發生，申訴專員公署今(10日)發布主動調查，指現時全港有7萬多部升降機，8成機齡高於10年以上；而在近萬部自動梯中，則有77%機齡是10年以上，其中兩者機齡達51年以上的佔4,241部。雖然機電署有推出優化升降機以及優化自動梯指引，但公署發現截至2020年底，有64%升降機與50%自動梯未達至《設計守則》所載列的最新安全裝置水平，只有約18%的舊式升降機和7.5%的舊式自動梯進行舊式自動梯進行優化，反映成效不顯著，而政府與市區重建局推出的「優化升降機資助計劃」只佔全港4.5萬部舊式升降機的18%。

公署發現，機電署針對老舊及表現評級較差的承辦商，所保養的升降機以及自動梯定期檢驗工作，實地巡查次數不多，2017年巡查次數僅總數量的3%，而且在巡查前會先聯絡註冊承辦商確定工作時間，安排削弱阻嚇力。雖然其後有加入特擊巡查，但在2018年11月至2020年12月期間，針對升降機與自動梯保養的突擊巡查次數，每月只有平均佔總數3.6%。另外巡查方式亦難以防止工程人員在工作日誌簽署並紀錄虛假保養工作，難以了解工程人員的日常工作表現。

申訴專員公署高級調查主任潘順蓮表示，在2017與2018年，本港曾發生3宗涉升降機與自動梯的嚴重事故，涉事機齡為14年以上。潘表示，機電署過往巡查較集中於監察新安裝的升降機和自動梯，因應投訴、事故而進行的巡查有欠主動等。公署建議提升突擊巡查比率、採取措施確保註冊承商適時提升保養時間表等。