申訴署轟食環懶理公廁投訴　延誤維修逾百天僅罰54元

本港公廁衞生問題為人詬病多年，申訴專員公署今日(13日)就食物環境衞生署及建築署對公廁的管理和維修發布調查結果，截至去年9月，全港共有808間公廁由食環署管理，當中有75%由外判承辦商提供潔淨服務，惟公署發現在過去食環署沒有善用投訴數據提升管理效能，截至2020年首9個月、2019年與2018年，分別接獲1,777、2,367、2,626宗投訴，其中涉及外判承辦商超出86%，但食環署沒有就公廁投訴分項統計分析，難以分析問題與可改善之處。

雖然食環署就外判承辦商服務不達標，如未能在24小時完成，可發出「失責通知書」，而截至2020年1月至9月、2019年與2018年，分別發出635、1,157、1,241份「失責通知書」，但仍未有見改善。對於有食環署直接負責清潔的公廁，如管工巡查時，若發現不理想個案會要求清潔工人清潔至妥當為止，但未有為「理想」、「妥當」訂立客觀指標。

另外，建築署承建商負責公廁維修保養，建築署負責監管，一般而言，一般維修需在12日內完成，但公署發現就建築署承辦商嚴重延誤的個案，「算定損害賠償」金額低，其中有承建商要更換感應式自動沖廁閥，導致延誤工程125日，即差多不多4個月，但其賠償金額卻只是54港元；亦有需要維修天花、牆身混凝土個案被延誤16日，但只是賠償2港元。公署指，雖然每年逾萬宗個案中，只有數宗涉延誤，但認為賠償額偏低，未能反映延誤問題對政府帶來的隱藏成本，對承建商亦沒有產生阻嚇作用。

公署要求就外判承辦商推出更針對改善措施，加強巡查因人流增加、位於郊區公廁，另要求建築署檢視施工罰則可行性。