否認違禁聚令　「二代美國隊長」6.28受審

有「第二代美國隊長」之稱的示威常客馬俊文，去年8月中在金鐘太古廣場參與「梁凌杰祈禱悼念會」，結果連同「Lunch哥」李國永等人被票控違反禁聚令。馬並無繳交罰款，案件今天（13日）在東區法院提堂。他否認控罪，案件排期至6月28日審訊，預計會傳召7名控方證人。

30歲被告馬俊文，被控2項違反禁罪令，指他在2020年8月15日，分別在下午5時05分至5時10分、及5時17分至5時31這兩段期間，在金鐘道88號太古廣場外，無合法權限或合理辯解，參與受禁群組聚集。

控方確認同案其他人已經繳妥罰款，故今天不用出庭。由於被告沒有律師代表，裁判官林希維今天先作案件管理，問馬的主要抗辯理由，他回答「我同David（李國永）有共同目的⋯⋯醞釀下場時代革命」。而同案另一名「鄭婆婆」就沒有共同目的，只是悼念梁凌杰，雖然大家有一同默哀，但時間很短暫，其後鄭站在記者後面，與他一同叫口號，大家有保持距離。

被告又表示，他因涉違反《港區國安法》被還押，無法觀看控方提交的3張錄影片段光碟。但當裁判官問他是否爭議片段內容有否造假、呈堂性等，他又回答不爭議。另外裁判官亦問控方，為何在短時間內會連續發2張傳票，控方沒有正面回應。被告就表示「因為啲警察針對性、政治打壓我哋兩個」。林官問控方是否「即係你哋唔走，再告多張（傳票），好似泊車抄牌咁？」，控方最終表示同意。