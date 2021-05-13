打針減檢疫期無得追溯　入境人士斥：早到反而要遲走

港府昨日(12日)起，縮短抵港14日前已接種2劑認可新冠疫苗的入境人士檢疫期，然而新措施實施前，已抵港並打針、正於酒店檢疫的人士是否受惠則未有清晰交代。有政黨今日(13日)舉行記者會，指有2名港人本月初由美國回港，出發前已接種2劑認可疫苗，現正於酒店檢疫，得知檢疫期縮短後曾多次聯絡相關政府部門查詢，對方原先回覆指應該會受惠，但其後又改口指措施無追溯期。受影響市民批評港府政策混亂，對前線職員解說不足，亦對較早抵港人士不公平，白坐「疫監」。

昨日起抵港人士若於14日前已接種獲認可的新冠疫苗，可縮短7日檢疫期，以由美國等高風險地區來港為例，已打針者的檢疫期可由21日縮短至14日。港人陳先生及其兒子於本月1日由美國返港，並獲安排進行21日酒店檢疫，他們分別在今年2月及4月已於美國完成接種2劑由美國研發的莫德納新冠疫苗，而該疫苗屬港府疫苗氣泡認可疫苗之一。

陳先生早前得知疫苗氣泡措施後，曾向部門多次查詢是否能縮短父子2人的檢疫期，並先獲衞生署職員表示「可能受惠」，但後來卻被告知由於新政策只有本月12日起抵港人士才可受惠，更接獲「新安排12日生效關你咩事」等無禮回覆。陳亦有向食衞局查詢有關安排，職員亦對新措施無追溯期感到驚訝，更未能肯定回答陳是否能受惠，後來職員請示完上司後，才肯定地回覆指陳的個案未能受惠。

種種行政混亂令陳感到無所適從，質問為何符合要求卻未能提早「放疫監」，認為安排對較早前抵港人士不公平，同時與部門前線職員的對答亦令陳認為，政府未有對前線職員清晰解說新安排，才令大眾如此混亂。

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，是次個案反映政策靈活性不足，變相懲罰早抵港人士，他舉例指如有2個人同樣完成接種疫苗，但分別於本月11日及12日抵港，早抵港者需於下月1日才完成隔離，但遲抵港者反而可在本月26日就完成隔離，情況並不合理。袁續稱，在接獲陳先生求助後已去信要求食衞局立即更改「疫苗氣泡」的執行情況，涵蓋受惠群眾至所有在本月12日前抵港的合資格人士。