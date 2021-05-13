嶺大設計透明不反光過濾口罩　聽障人士可無障礙溝通

嶺南大學針對聽障人士需要，設計出全透明及不反光的過濾口罩。

新冠肺炎疫情下，人人都需要佩戴口罩，惟聽障人士難以透過讀唇及觀察他人面部表情進行日常交流。針對聽障人士的需要，嶺南大學「嶺大創業行動」設計一款防護規格達到ASTM Level 3標準的全透明及不反光過濾口罩，讓聽障人士能夠無障礙溝通。

嶺大創業行動總監高永賢表示，市面上不少全透明口罩均不合防疫規格，而具病毒過濾功能的半透明口罩則有嚴重反光、霧氣及透明部分太小等問題。

他指，創新口罩的靈感源自隱形戰機，口罩結合多邊形平面視窗及低棱角表面的設計折射燈光，減少反光問題。而口罩全透明的設計，令佩戴者說話時的口形及表情，能夠輕易展示於人前，加上口罩邊緣以柔軟物料製成，能緊貼面形，佩戴者說話時口罩亦不會輕易移位。

高又指，全透明過濾口罩外殼採用抗病毒鍍膜，可提供長達8個月的抗病毒保護，而口罩內層也具備持久抗霧功能，口罩可重複使用，只需每兩星期更換濾網，以及每天以70%酒精直接清潔外殼即可。此外，口罩亦兼容耳掛式及頭戴式設計，減低需長期佩戴助聽器的聽障人士耳朵的負擔，亦切合小耳症病人及需要佩戴頭巾人士的特別需要。設計團隊明言，期望日後可以獲得捐助，大量生產該全透明過濾口罩，將其普及化，幫助有需要人士。

聾福會服務協調主任註冊社工陳美玲表示，疫情期間，佩戴口罩阻礙聽障人士讀唇，使他們的日常溝通及資訊接收更困難。她稱，目前透明口罩在香港並不普及，市面上大部分全透明口罩並沒有過濾病毒功能，削弱聽障人士使用意欲。

她同時呼籲政府部門、公營機構、大型服務業提供者，主動為前線工作人員提供防疫功能的全透明口罩，協助聽障人士讀唇，保障聽障人士權利。