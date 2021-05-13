傳國泰關閉德國法蘭克福基地　料影響逾700名機師

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，繼上月關閉其加拿大機師基地後，又傳將關閉德國法蘭克福機師基地，料涉逾700名機師。消息指，歐洲其他基地無剩餘空間接收該批機組人員，而有關機組人員將有機會獲遷調往香港基地，若不希望搬遷至香港基地，則可獲解僱金。東網正向國泰查詢。

自去年5月起，國泰所有駐外站的客運機隊機師已暫停職務。東網接獲消息，國泰在其內聯網發出有關通知，指公司管理層在本星期較早時間討論法蘭克福基地事宜，最終基於商業理由，決定要關閉該基地，並強調有關決定並不反映法蘭克福基地機組人員的專業性。國泰在內文重申，新冠肺炎疫情令公司去年虧蝕216億港元，現時每月亦虧蝕13至19億港元，未來恢復情況仍然未知及不可控。

國泰又指，去年起已實施大量措施紓緩情況，包括自願休假、減薪等，惟自去年4月起，法蘭克福基地777名機師已無任飛行工作，而自今年3月底起，公司已無法為747名機師編排上班工作。國泰又稱，即使在疫情前，該基地機師平均每月工作時間亦大大低於香港機師，疫情發生後亦無改善，故決定關閉該基地。

國泰上月已關閉加拿大基地，有外電更引述消息指，國泰另計劃關閉澳洲和新西蘭的飛行員基地，在歐洲和美國的飛行員基地亦將於今年稍後時間進行評估，此舉可能影響數百個工作崗位。國泰當時回應指，已與駐澳洲及新西蘭機師，展開就關閉有關外站的建議進行諮詢，現階段只是一項建議，並未就澳洲及新西蘭外站作出任何決定。