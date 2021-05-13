疫情下網課盛行　9成家長稱子女腰背受損兼變「大近視」

電子學習愈發普及，尤其近年新冠肺炎疫情下，學童不時要在家上網課。有關注團體就兒童長期使用電子產品的情況及影響進行調查，結果發現9成半家長認為網上授課令子女更依賴電子產品，另有近9人認為網上授課對子女健康造成不良影響，包括視力受損、腰背頸受損等。團體要求政府盡快重開康文署室內兒童遊樂場，以改善兒童依賴電子產品的情況。

工聯會於本月3日至10日進行兒童長期使用電子產品的情況及影響的問卷調查，共訪問849位家長，涉及1158名在學子女，當中半數為小學生。結果發現，7成學童現時上課模式為面授與網上授課雙軌並行，逾半數學童平均每天花4小時使用電子產品學習，亦有近8成受訪家長表示子女平均每天花1小時以上以電子產品玩樂。

調查亦指出，95%受訪家長認為網上授課令子女更依賴電子產品，有87%人認為網上授課對子女健康造成不良影響，包括視力受損、腰背頸受損及精神難以集中等。另外，分別有78%成及67%的受訪家長認為恢復面授及開放更多玩樂場所可減少子女對電子產品的依賴情況。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪指，當局應提供協助，改善兒童依賴電子產品，要求當局盡快重開康文署室內兒童遊樂場。此外，鄧提到港府有意取消為需強制檢測人士提供的免費檢測服務，他批評此想法離地，並稱隨着本月底學校全面恢復半日面授課堂，港府應強制教職員檢測，並提供免費採樣包上門派發及收集服務，以減低師生染疫風險。有家長則建議，校方應為追不上進度的學生提供額外支援；並考慮恢復課後活動，讓學童恢復多元化學習。