政Whats噏：大鬧發展緩慢政府冇魄力　何君堯倡新界北建禮賓府

香港土地短缺，新區發展程序繁瑣令發展進度緩慢。議員何君堯(Junius)今日(13日)喺立法會大鬧新界北發展進度緩慢，話政府應該打造「北創科、南金融」嘅特別香港，喺新界北興建新嘅禮賓府，以身作則，更應該承諾10年內搞掂，話咁先可以顯示政府嘅魄力呀！

Junius話內地發展速度快，深圳只係以大約10年時間就將15平方公里嘅土地建設好，反觀香港研究速度緩慢，先前政府喺蓮塘/香園圍口岸以南只係預留56公頃土地作創科發展並唔足夠，大鬧「有冇搞錯呀？畀塊玉你唔雕琢，你拎去鋪坑渠？係咪嘥料？」佢仲話應該喺新界北新建禮賓府，將成個政府部門北移，以身作則、帶起牽頭作用先得。

另外，Junius話政府做新發展區嘅時候應該拆牆鬆綁、掃除阻力，話城市規劃委員會係舊嘢，應該「剁咗佢」，奉勸政府作為一隻千幾磅嘅牛，唔好反而被一條鹹水草限制住呀！

而發展局局長黃偉綸就回應話，自己都做過城規會主席，認為城規會並唔係「橡皮圖章」，議員唔應該負面咁睇，但佢都話「沒有最快只有更快」，再研究吓可唔可以縮減發展所需嘅時間喇。