萬聖節蘭桂坊聚集　科大生非法集結罪成還押

科大女學生被指在前年萬聖節晚上戴口罩遊行至中環蘭桂坊，被控參與非法集結及違反《禁蒙面法》。她否認控罪，經審訊後於今天（13日）在東區法院被裁定參與非法集結罪成，而違反《禁蒙面法》之控罪則不成立。裁判官下令將她還押至5月27日判刑，期間為被告索取背景、教導所及更生中心報告。

20歲被告余樂謠，被控一項參與非法集結罪及在身處非法集結時使用蒙面物品罪。控罪指她於2019年11月1日，在中環雲咸街與擺花街交界參與非法集結，並使用相當可能阻止識別身份的蒙面物品，即一個口罩。

裁判官王證瑜於裁決時，首先否定作供警員指被告帶領其他人叫口號的供詞，因該些供詞內容並無寫在書面供詞上。王官同意警員記錄時不需巨細無遺，但重要的事情必須記錄。不過王官認為被告當日身處有超過100名戴口罩示威者的現場，當中有人用雷射筆照向警方、有人辱罵警員，而被告的衣着打扮與示威者無異，故認為被告必定與他們有共同目的，意圖擾亂秩序或破壞社會安寧，故裁定參與非法集結罪成。至於違反《禁蒙面法》之控罪，王官就接納被告有鼻敏感及輕微哮喘，出入空氣污濁的地方要戴口罩的說法，符合醫學及健康理由使用口罩，因此判她脫罪。

辯方律師求情指，被告就讀香港科技大學電機工程系，讀書成績優異，有份代表學校參加比賽。她已經提早完成考試，希望可以在9月開學前服刑完畢，以免影響學業。律師形容被告是一名「和理非」，沒有仇警情緒，示威之中也沒有叫過仇警口號，更感謝警員在羈留期間對她無微不至的照顧。