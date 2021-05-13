綠在區區回收便利點增至22間　總回收量日均逾20公噸

環境局於今年初推出《香港資源循環藍圖2035》，透過加強回收及全民減廢等，目標於2035年達致「零堆填」。環境局局長黃錦星今日（13日）發表網誌，指近月「綠在區區」的全新回收便利點共22間，總回收量日均逾20公噸，即平均每天每間約一公噸；部分回收環保站如「綠在沙田」、「綠在東區」及「綠在觀塘」的各自回收量，已升至平均每天1.5至2公噸。

黃錦星表示，為配合《藍圖》，「綠在區區」正與時並進，經整合社區回收網絡，包括回收環保站、全新的回收便利點、回收流動點 (即小型「街站」) ，令服務覆蓋範圍在今年初已迅速擴至全港18區。

回收物方面，全線統一支持「點止三色咁簡單」，主體涵蓋廢紙、膠、金屬、玻璃樽、四電一腦、小家電、充電池、慳電膽/光管/LED燈等「八式回收」，亦乾淨回收紙包飲品盒。「綠在區區」亦會發行「綠綠賞」回收積分卡，配合新品牌以「6」字為記，一卡通行全港「綠在區區」社區回收網絡，約半年間已發卡逾6萬張。

自2018年中投入運作至今，22間「回收便利點」已接待超過40萬人次，即平均每星期到訪人次以數萬計。