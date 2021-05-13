設基金助青年籌劃未來議案被否決　梁美芬批新一代僅自怨自艾

跨代貧窮問題阻礙基層青年向上流動，有議員今(13日)提出無約束力議案建議政府設立「新生代基金」，協助香港新生代籌劃未來。不過，另有議員認為青少年欠缺上流動力，又狠批本港教育有很大問題，令下一代只懂得埋怨政府及社會。最終議案在功能組別取得8票贊成、14票棄權，地方選區取得11票贊成、2票棄權情況下被否決。

提出議案的議員蔣麗芸表示，2017年曾提出設立「嬰兒基金」，事隔數年留意到有青少年因蠅頭小利而犯法，又有貧窮小朋友認為前途暗淡，認為是適當時間檢視長遠政策協助新一代。她指加拿大、英國及新加坡有相類協助兒童發展的基金，建議政府考慮為每位18歲以下兒童設立戶口，每年由政府與家長以比例配對方式，共同存入一筆金額至兒童成年，但不會強制家長供款，強調此非派錢方案，而是解決現存社會問題的長遠方案。

不過，作為母親的議員梁美芬則以強積金為例，形容許多市民窮盡半生供款，但滾存金額並不足夠支持退休生活，憂慮設立「新生代基金」後，受惠的是俗稱「基金佬」的中介人。她又形容，現今許多年輕人無夢想，原因在於在成長期間被家長過度安排，令他們成年後即使面對機遇亦不懂把握；又批評本港教育有很大問題，令下一代只懂得埋怨政府、社會及家長，但自身卻欠缺向上流的動力。

本身為兩女之母的議員容海恩認為，當局應運用資源，向基層兒童提供更多參與體育、音樂等活動的機會，培育他們相關技能，推動向上流動。議員鄭松泰表示現今家長思考的問題，是在香港住得不開心而希望離開，故形容今次議案已經「過氣」，表明將投下棄權票。他又指出，若政府希望向下一代提供資源，可直接動用「未來基金」逾700億港元的滾存利息，強調「香港大把錢」。

勞工及福利局局長羅致光則表示，在青年發展政策角度而言，今屆政府會做好青年「三業三政」工作，予他們看到曙光及向上流動的機會。而政府已透過成立「兒童發展基金」及「攜手扶弱基金」推動社福界、商界及政府合作，共同扶助基層及弱勢家庭。其中「兒童發展基金」透過目標儲蓄、私有配對及個人發展規劃協助10至16歲弱勢家庭兒童，提升未來規劃能力等。